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16.11.2026 06:37:00
Crown Confectionery hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Crown Confectionery hat am 13.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Das EPS lag bei 155.00 KRW. Im letzten Jahr hatte Crown Confectionery einen Gewinn von 196.00 KRW je Aktie eingefahren.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1.52 Prozent zurück. Hier wurden 259.79 Milliarden KRW gegenüber 263.80 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.ch
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