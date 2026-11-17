Crowdworks lud am 16.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1.38 JPY, nach -49.810 JPY im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 8.65 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 5.68 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 5.19 Milliarden JPY.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4.58 JPY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten -16.280 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Crowdworks mit einem Umsatz von insgesamt 21.56 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.66 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um -4.82 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch