Crowdworks gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Crowdworks hat am 14.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei -2.48 JPY. Ein Jahr zuvor waren 14.31 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 8.97 Prozent auf 5.26 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5.78 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch