CrowdStrike präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

CrowdStrike präsentierte in der am 26.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.07.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.01 USD. Im Vorjahresviertel waren -0.080 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 1.47 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.17 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch