CrowdStrike äusserte sich am 23.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.10.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.02 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0.040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 28.29 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.58 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 1.23 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch