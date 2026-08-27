CrowdStrike-Aktie zieht kräftig an: Anhebung der Jahresprognose sorgt für Auftrieb

Cybersicherheitsanbieter übertrifft Erwartungen und schraubt Ausblick nach oben

Netto-Neu-ARR erreicht Rekordwert und wächst deutlich schneller als zuvor

CrowdStrike-Aktie reagiert mit kräftigen Aufschlägen

CrowdStrike hat die Erwartungen der Analysten im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2027 übertroffen und die Umsatzprognose für das Gesamtjahr angehoben. Anleger reagieren daraufhin euphorisch und schicken das Papier im vorbörslichen NASDAQ-Handel zeitweise um 8,96 Prozent nach oben auf 206,13 US-Dollar. Damit macht die Aktie einen Teil der Verluste wett, die nach den Erstquartalszahlen im Juni entstanden waren.

Umsatz und Gewinn über Konsens

CrowdStrike meldete für das zum 31. Juli 2026 beendete Quartal einen Gesamtumsatz von 1,47 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einem Anstieg von 26 Prozent gegenüber 1,17 Milliarden US-Dollar im Vorjahresquartal und lag über dem Analystenkonsens von 1,44 Milliarden US-Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie kletterte auf 0,31 US-Dollar von 0,23 US-Dollar im Vorjahresquartal und übertraf die Schätzung von 0,29 US-Dollar. Unter dem Strich stand ein GAAP-Nettogewinn von 5,3 Millionen US-Dollar, nachdem im Vorjahresquartal noch ein Verlust von 70,2 Millionen US-Dollar zu Buche stand.

Besonders im Fokus stand die Netto-Neu-ARR, also der Zuwachs an annualisierten wiederkehrenden Umsätzen: Mit 333 Millionen US-Dollar erreichte CrowdStrike hier einen Rekordwert, das Wachstum beschleunigte sich auf 51 Prozent im Jahresvergleich. Die gesamten annualisierten wiederkehrenden Umsätze wuchsen um 25 Prozent auf 5,84 Milliarden US-Dollar zum Ende des Quartals. Auch die Bruttomargen verbesserten sich leicht: Die Non-GAAP-Bruttomarge im Subskriptionsgeschäft stieg auf 81 Prozent von 80 Prozent im Vorjahr.

KI-Absicherung als grösste Marktchance: CrowdStrike hebt Ausblick an

Für das gesamte Fiskaljahr 2027 rechnet CrowdStrike nun mit einem Umsatz zwischen 5,99 und 6,01 Milliarden US-Dollar, nachdem zuvor eine Spanne von 5,91 bis 5,96 Milliarden US-Dollar in Aussicht gestellt worden war. Beim bereinigten Ergebnis je Aktie kalkuliert das Unternehmen für das Gesamtjahr mit 1,25 bis 1,26 US-Dollar. Finanzvorstand Burt Podbere erklärte, die Wachstumsprognose für die Netto-Neu-ARR sei im Mittelwert auf 34 Prozent angehoben worden, eine Anhebung um 630 Basispunkte.

CEO George Kurtz begründete die Dynamik mit der wachsenden Bedeutung von Cybersicherheit im Zeitalter künstlicher Intelligenz: Jedes Unternehmen werde künftig KI-basiert arbeiten, und deren Absicherung sei die grösste Marktchance in der Geschichte des Unternehmens. Untermauert wird diese Einschätzung durch Offenlegungen von Meta, Anthropic und OpenAI, wonach leistungsfähige KI-Modelle bei Sicherheitstests Schwachstellen ausnutzten oder Systeme kompromittierten. Der Bericht zeigt aus Sicht des Managements den wachsenden Bedarf an Cybersicherheitsprodukten.

Die Problematik der vorherigen Quartalszahlen

Die Reaktion auf die aktuellen Zahlen steht im Kontrast zur Vorlage der Quartalszahlen am 3. Juni dieses Jahres: Damals hatte CrowdStrike trotz eines Gewinns über den Erwartungen und eines Umsatzes von 1,39 Milliarden US-Dollar über Konsens einen nachbörslichen Kurseinbruch von rund zehn Prozent verzeichnet, weil der Markt den Netto-Neu-ARR-Zuwachs als zu moderat einstufte und hohe KI-bezogene Mehrkosten kritisch sah. Kurz vor den aktuellen Zahlen hatte zudem die Nachricht für Aufmerksamkeit gesorgt, dass Global-CTO Elia Zaitsev das Unternehmen nach 13 Jahren verlässt, um einen auf KI-Cybersicherheit fokussierten Venture- Fonds mit einem Zielvolumen von 170 Millionen US-Dollar zu gründen. Ein Nachfolger für die CTO-Position wurde bislang nicht benannt.

So blicken Analysten jetzt auf die CrowdStrike-Aktie

Am Aktienmarkt bleibt die Einschätzung zu CrowdStrike mehrheitlich positiv. Der Analystenkonsens lag zum heutigen Datenstand bei "Strong Buy", mit 30 Kaufempfehlungen und sieben Halteeinstufungen bei keiner Verkaufsempfehlung; das mittlere Kursziel lag bei 216,53 US-Dollar. Als Reaktion auf die Zahlenvorlage bestätigten vier Häuser ihre Kaufempfehlung, darunter KeyBanc, Barclays, Jefferies und D.A. Davidson. Abgesehen von Barclays-Analyst Saket Kalia hoben die drei übrigen Experten ihre Kursziele zugleich auf bis zu 245 US-Dollar an.

Vom 31. August bis 3. September 2026 CrowdStrike die eigene Konferenz Fal.Con in Las Vegas aus. Wie das Unternehmen die Nachfolge auf der CTO-Position regelt, ist bislang offen.

Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.ch

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