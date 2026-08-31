CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike zeigt sich am Montagabend gestärkt

Um 20:26 Uhr sprang die CrowdStrike-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 4,6 Prozent auf 228,47 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ 100, der derzeit bei 29'394 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die CrowdStrike-Aktie sogar auf 233,88 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 221,75 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'572'015 CrowdStrike-Aktien umgesetzt.

Am 31.08.2026 markierte das Papier bei 233,88 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die CrowdStrike-Aktie derzeit noch 2,37 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 24.02.2026 Kursverluste bis auf 85,69 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die CrowdStrike-Aktie mit einem Verlust von 62,49 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2026. CrowdStrike liess sich am 26.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde mit 0,01 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,08 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Auf der Umsatzseite standen 1.47 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.17 Mrd. USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 01.12.2026 dürfte CrowdStrike Anlegern einen Blick in die Q3 2027-Bilanz gewähren. CrowdStrike dürfte die Q2 2028-Ergebnisse Experten zufolge am 01.09.2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je CrowdStrike-Aktie in Höhe von 1,25 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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