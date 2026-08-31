Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’286 -0.8%  SPI 20’111 -0.8%  Dow 53’211 -0.7%  DAX 26’258 -1.2%  Euro 0.9388 0.1%  EStoxx50 6’420 -1.0%  Gold 4’433 -0.5%  Bitcoin 63’873 1.9%  Dollar 0.8081 -0.2%  Öl 90.5 1.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Novartis1200526Amrize143013422
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Dividenden-Check H1: Newmont oder Barrick - Welche Goldaktie bietet jetzt die bessere Rendite?
Peach Property-Aktie im Blick: Operatives Ergebnis verbessert sich im ersten Halbjahr
So entwickeln sich Goldpreis & Co. am Montagabend
UBS-Aktie: Ständeratskommission setzt bei Eigenkapitalregeln auf Kompromisslösung
DHL-Aktie sinkt: Übernahme von Aero Cargas
Suche...
ETF Sparplan

CrowdStrike Aktie 47976949 / US22788C1053

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

31.08.2026 20:27:13

CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike zeigt sich am Montagabend gestärkt

CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike zeigt sich am Montagabend gestärkt

Die Aktie von CrowdStrike zählt am Montagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das CrowdStrike-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 4,6 Prozent auf 228,47 USD.

CrowdStrike
183.09 CHF 7.52%
Kaufen Verkaufen

Um 20:26 Uhr sprang die CrowdStrike-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 4,6 Prozent auf 228,47 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ 100, der derzeit bei 29'394 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die CrowdStrike-Aktie sogar auf 233,88 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 221,75 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'572'015 CrowdStrike-Aktien umgesetzt.

Am 31.08.2026 markierte das Papier bei 233,88 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die CrowdStrike-Aktie derzeit noch 2,37 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 24.02.2026 Kursverluste bis auf 85,69 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die CrowdStrike-Aktie mit einem Verlust von 62,49 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2026. CrowdStrike liess sich am 26.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde mit 0,01 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,08 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Auf der Umsatzseite standen 1.47 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.17 Mrd. USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 01.12.2026 dürfte CrowdStrike Anlegern einen Blick in die Q3 2027-Bilanz gewähren. CrowdStrike dürfte die Q2 2028-Ergebnisse Experten zufolge am 01.09.2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je CrowdStrike-Aktie in Höhe von 1,25 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur CrowdStrike-Aktie

CrowdStrike-Aktie zieht kräftig an: Anhebung der Jahresprognose sorgt für Auftrieb

Ausblick: CrowdStrike stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Analysten-Paukenschlag: Morgan Stanley kürt Palo Alto Networks-Aktie zum neuen Top-Pick


Bildquelle: Tischenko Irina / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm

Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu CrowdStrike

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu CrowdStrike

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

18:30 Logo WHS Marvell stürzt trotz Rekordzahlen ab: Was stimmt beim 120-Milliarden-Google-Deal nicht?
13:30 Bitcoin: Was die Rally der vergangenen Woche wirklich verändert
09:06 Marktüberblick: Autowerte gesucht
09:03 SMI zum Wochenauftakt tiefer erwartet
06:08 UBS Logo UBS KeyInvest: NASDAQ 100 – Rücksetzer zum Wochenschluss
27.08.26 Julius Bär: 15.00% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (70%) auf OC Oerlikon Corp AG
25.08.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.60% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Kühne + Nagel, Logitech, Roche
13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’872.72 20.00 S3PBUU
Short 15’183.41 13.85 SMYBKU
Short 15’773.58 8.81 S9BVAU
SMI-Kurs: 14’286.43 31.08.2026 17:31:44
Long 13’709.51 20.00 SZBKGU
Long 13’377.90 13.78 SJBMDU
Long 12’817.36 8.97 BSU9TU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsende schwächer
Aktien von Almonty, Broadcom und Bloom Energy fliegen raus: Das Depot von Stanley Druckenmiller in Q2
August 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
UBS-Aktie im Minus: Kapitalerhöhung bei UBS-Immobilienfonds geplant
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Dow Jones aktuell: Dow Jones letztendlich mit grünem Vorzeichen
Freundlicher Handel in New York: Dow Jones letztendlich im Aufwind
Zinssorgen im Blick: US-Börsen leichter -- SMI zum Handelsende im Minus -- DAX schliesst tiefer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Gold, Öl & Co. in KW 35: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche

Top-Rankings

August 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der August 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich die ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
DAX Gewinner und Verlierer: Die Top Flop Aktien im August 2026
Welche Aktie macht das Rennen?
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Rohstoffpreise Entwicklung: Gewinner und Verlierer im August 2026
Welcher Rohstoff macht das Rennen?
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.