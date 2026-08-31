CrowdStrike Aktie 47976949 / US22788C1053
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31.08.2026 16:29:00
CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike gewinnt am Nachmittag
Die Aktie von CrowdStrike gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von CrowdStrike nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,9 Prozent auf 226,81 USD.
Im NASDAQ-Handel gewannen die CrowdStrike-Papiere um 16:28 Uhr 3,9 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ 100, der bei 29'305 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die CrowdStrike-Aktie zog in der Spitze bis auf 233,88 USD an. Bei 221,75 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 856'350 CrowdStrike-Aktien den Besitzer.
Bei 233,88 USD markierte der Titel am 31.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,12 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der CrowdStrike-Aktie. Am 24.02.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 85,69 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der CrowdStrike-Aktie ist somit 62,22 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten CrowdStrike-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Die Zahlen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte CrowdStrike am 26.08.2026. Das EPS lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal hatte CrowdStrike ebenfalls ein EPS von -0,08 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat CrowdStrike 1.47 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 25,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.17 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2027 dürfte CrowdStrike am 01.12.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2028-Bilanz auf den 01.09.2027.
Experten taxieren den CrowdStrike-Gewinn für das Jahr 2027 auf 1,25 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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