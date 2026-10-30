CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike am Abend weit abgeschlagen

Die CrowdStrike-Aktie notierte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 5,3 Prozent auf 247,23 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der derzeit bei 28'271 Punkten notiert. Bei 245,15 USD markierte die CrowdStrike-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 261,00 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'745'228 CrowdStrike-Aktien umgesetzt.

Am 07.10.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 286,88 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die CrowdStrike-Aktie mit einem Kursplus von 16,04 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 85,69 USD am 24.02.2026. Mit dem aktuellen Kurs notiert die CrowdStrike-Aktie 188,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für CrowdStrike-Aktionäre betrug im Jahr 2026 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Am 26.08.2026 hat CrowdStrike die Kennzahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. CrowdStrike hat ein EPS von 0,01 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,08 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.47 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 25,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.17 Mrd. USD in den Büchern standen.

Mit der Q3 2027-Bilanzvorlage von CrowdStrike wird am 01.12.2026 gerechnet.

Experten taxieren den CrowdStrike-Gewinn für das Jahr 2027 auf 1,25 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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