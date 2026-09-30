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30.09.2026 20:27:13

CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike steigt am Mittwochabend

CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike steigt am Mittwochabend

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von CrowdStrike. Zuletzt ging es für das CrowdStrike-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 265,50 USD.

CrowdStrike
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Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von CrowdStrike zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,1 Prozent auf 265,50 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ 100, der im Moment bei 30'542 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die CrowdStrike-Aktie bei 268,94 USD ihr bisheriges Tageshoch. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 262,88 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 762'500 CrowdStrike-Aktien.

Am 30.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 268,94 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,30 Prozent über dem aktuellen Kurs der CrowdStrike-Aktie. Am 24.02.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 85,69 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der CrowdStrike-Aktie ist somit 67,73 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

CrowdStrike-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. CrowdStrike liess sich am 26.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,08 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 25,83 Prozent auf 1.47 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.17 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.12.2026 erfolgen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 1,25 USD je Aktie in den CrowdStrike-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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