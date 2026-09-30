CrowdStrike Aktie 47976949 / US22788C1053
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
30.09.2026 16:29:00
CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike tendiert am Nachmittag nordwärts
Die Aktie von CrowdStrike gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die CrowdStrike-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 263,64 USD.
Die CrowdStrike-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 263,64 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ 100, der im Moment bei 30'560 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die CrowdStrike-Aktie sogar auf 267,69 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 262,88 USD. Der Tagesumsatz der CrowdStrike-Aktie belief sich zuletzt auf 340'243 Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 30.09.2026 auf bis zu 267,69 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,54 Prozent. Am 24.02.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 85,69 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der CrowdStrike-Aktie ist somit 67,50 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nachdem CrowdStrike seine Aktionäre 2026 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. CrowdStrike liess sich am 26.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Mit einem EPS von 0,01 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als CrowdStrike mit -0,08 USD je Aktie genauso viel verdiente. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 25,83 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.47 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 1.17 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Mit der Q3 2027-Bilanzvorlage von CrowdStrike wird am 01.12.2026 gerechnet.
Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,25 USD je CrowdStrike-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur CrowdStrike-Aktie
Rückenwind für Software-Aktien: Warum der Kursschwung von Salesforce, SAP & Co. weiter tragen könnte
Sicherheit im KI-Zeitalter: Bank of America nennt ihre Favoriten unter den Cybersecurity-Aktien
ARK Invest vor Broadcom-Zahlen: Cathie Wood kauft KI-Aktien, verkauft AMD und CrowdStrike
Trading Signals: Kühne+Nagel - Doppelte Fantasie
Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.Weiterlesen!
Nachrichten zu CrowdStrike
|
30.09.26
|Mittwochshandel in New York: NASDAQ 100 legt letztendlich zu (finanzen.ch)
|
30.09.26
|CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike steigt am Mittwochabend (finanzen.ch)
|
30.09.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 am Mittwochnachmittag mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
30.09.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 im Plus (finanzen.ch)
|
30.09.26
|CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike tendiert am Nachmittag nordwärts (finanzen.ch)
|
30.09.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 beginnt Mittwochssitzung mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
29.09.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 letztendlich im Plus (finanzen.ch)
|
29.09.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 bewegt sich nachmittags im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu CrowdStrike
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
CrowdStrike am 30.09.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI deutlich schwächer -- DAX tief im Minus - 25.000-Punkte-Marke unterschritten -- Nikkei letztlich beflügelt - kein Handel in China und Hongkong
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notieren am Donnerstag mit deutlichen Verlusten. An den Börsen in Asien waren am Donnerstag erneut positive Vorzeichen zu beobachten.