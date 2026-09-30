CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike tendiert am Nachmittag nordwärts

Die CrowdStrike-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 263,64 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ 100, der im Moment bei 30'560 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die CrowdStrike-Aktie sogar auf 267,69 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 262,88 USD. Der Tagesumsatz der CrowdStrike-Aktie belief sich zuletzt auf 340'243 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 30.09.2026 auf bis zu 267,69 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,54 Prozent. Am 24.02.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 85,69 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der CrowdStrike-Aktie ist somit 67,50 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem CrowdStrike seine Aktionäre 2026 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. CrowdStrike liess sich am 26.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Mit einem EPS von 0,01 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als CrowdStrike mit -0,08 USD je Aktie genauso viel verdiente. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 25,83 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.47 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 1.17 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Mit der Q3 2027-Bilanzvorlage von CrowdStrike wird am 01.12.2026 gerechnet.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,25 USD je CrowdStrike-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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