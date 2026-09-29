CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike am Abend höher

Die CrowdStrike-Aktie konnte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 260,02 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ 100, der zurzeit bei 30'324 Punkten liegt. Die CrowdStrike-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 262,00 USD aus. Den Handelstag beging das Papier bei 257,00 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten CrowdStrike-Aktien beläuft sich auf 918'201 Stück.

Am 25.09.2026 markierte das Papier bei 263,86 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,48 Prozent könnte die CrowdStrike-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 24.02.2026 gab der Anteilsschein bis auf 85,69 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 67,04 Prozent könnte die CrowdStrike-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für CrowdStrike-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. CrowdStrike liess sich am 26.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 25,83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.47 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.17 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2027 dürfte CrowdStrike am 01.12.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass CrowdStrike ein EPS in Höhe von 1,25 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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