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29.09.2026 16:29:00

CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike wird am Nachmittag ausgebremst

CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike wird am Nachmittag ausgebremst

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von CrowdStrike. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 258,00 USD.

CrowdStrike
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Die CrowdStrike-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 258,00 USD abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ 100, der im Moment bei 30'417 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die CrowdStrike-Aktie bis auf 255,76 USD. Bei 257,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 365'350 CrowdStrike-Aktien umgesetzt.

Am 25.09.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 263,86 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,27 Prozent hinzugewinnen. Am 24.02.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 85,69 USD. Mit Abgaben von 66,79 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten CrowdStrike-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Am 26.08.2026 hat CrowdStrike die Kennzahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,01 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 25,83 Prozent auf 1.47 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.17 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.12.2026 erfolgen.

Von Analysten wird erwartet, dass CrowdStrike im Jahr 2027 1,25 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: PopTika / Shutterstock.com
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