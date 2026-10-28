CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike am Abend tiefer

Das Papier von CrowdStrike gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 265,11 USD abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der derzeit bei 29'696 Punkten notiert. Die CrowdStrike-Aktie gab in der Spitze bis auf 263,75 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 269,83 USD. Der Tagesumsatz der CrowdStrike-Aktie belief sich zuletzt auf 919'034 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.10.2026 bei 286,88 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,21 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der CrowdStrike-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.02.2026 bei 85,69 USD. Derzeit notiert die CrowdStrike-Aktie damit 209,38 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

CrowdStrike-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte CrowdStrike am 26.08.2026. Mit einem EPS von 0,01 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als CrowdStrike mit -0,08 USD je Aktie genauso viel verdiente. Das vergangene Quartal hat CrowdStrike mit einem Umsatz von insgesamt 1.47 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.17 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 25,83 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2027 dürfte CrowdStrike am 01.12.2026 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 1,25 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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