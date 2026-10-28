CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike tendiert am Mittwochnachmittag schwächer

Die CrowdStrike-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 266,81 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der aktuell bei 29'683 Punkten steht. Der Kurs der CrowdStrike-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 266,04 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 269,83 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 427'468 CrowdStrike-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 286,88 USD. Dieser Kurs wurde am 07.10.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die CrowdStrike-Aktie derzeit noch 7,52 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 24.02.2026 Kursverluste bis auf 85,69 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 67,88 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

CrowdStrike-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. CrowdStrike gewährte am 26.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde mit 0,01 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,08 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 25,83 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.47 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 1.17 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q3 2027-Finanzergebnisse wird für den 01.12.2026 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass CrowdStrike im Jahr 2027 1,25 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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