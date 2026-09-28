CrowdStrike Aktie 47976949 / US22788C1053
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28.09.2026 20:27:13
CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike zeigt sich am Montagabend fester
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von CrowdStrike. Im NASDAQ-Handel gewannen die CrowdStrike-Papiere zuletzt 2,8 Prozent.
Die CrowdStrike-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr in Grün und gewann 2,8 Prozent auf 259,21 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ 100, der zurzeit bei 30'335 Punkten liegt. Die CrowdStrike-Aktie legte bis auf 260,65 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 248,24 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'257'519 CrowdStrike-Aktien umgesetzt.
Am 25.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 263,86 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die CrowdStrike-Aktie mit einem Kursplus von 1,79 Prozent wieder erreichen. Am 24.02.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 85,69 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die CrowdStrike-Aktie derzeit noch 66,94 Prozent Luft nach unten.
CrowdStrike-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal legte CrowdStrike am 26.08.2026 vor. Das EPS lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal hatte CrowdStrike ebenfalls ein EPS von -0,08 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 1.47 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.17 Mrd. USD umgesetzt.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2027 dürfte CrowdStrike am 01.12.2026 vorlegen.
Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass CrowdStrike ein EPS in Höhe von 1,25 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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