CrowdStrike Aktie 47976949 / US22788C1053
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28.09.2026 16:29:00
CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike am Montagnachmittag mit kaum veränderter Tendenz
Die Aktie von CrowdStrike hat am Montagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Zum Vortag unverändert notierte die CrowdStrike-Aktie zuletzt im NASDAQ-Handel bei 251,98 USD.
Die CrowdStrike-Aktie zeigte sich um 16:28 Uhr stabil und notierte im NASDAQ-Handel bei 251,98 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im NASDAQ 100, der derzeit bei 30'290 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die CrowdStrike-Aktie sogar auf 256,15 USD. Die Abwärtsbewegung der CrowdStrike-Aktie ging bis auf 246,51 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 248,24 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 536'544 CrowdStrike-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.09.2026 bei 263,86 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die CrowdStrike-Aktie mit einem Kursplus von 4,71 Prozent wieder erreichen. Am 24.02.2026 gab der Anteilsschein bis auf 85,69 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der CrowdStrike-Aktie 65,99 Prozent sinken.
Nachdem CrowdStrike seine Aktionäre 2026 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Die Zahlen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte CrowdStrike am 26.08.2026. Das EPS lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal hatte CrowdStrike ebenfalls ein EPS von -0,08 USD je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 25,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.47 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 1.17 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Voraussichtlich am 01.12.2026 dürfte CrowdStrike Anlegern einen Blick in die Q3 2027-Bilanz gewähren.
Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 1,25 USD je CrowdStrike-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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