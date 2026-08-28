CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike am Abend Verlust reich

Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 4,7 Prozent auf 217,20 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ 100, der zurzeit bei 29'426 Punkten liegt. Die CrowdStrike-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 210,54 USD ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 228,24 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'970'373 CrowdStrike-Aktien.

Am 27.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 229,05 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 5,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 85,69 USD am 24.02.2026. Mit dem aktuellen Kurs notiert die CrowdStrike-Aktie 153,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem CrowdStrike seine Aktionäre 2026 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. CrowdStrike gewährte am 26.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde mit 0,01 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,08 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 25,83 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.47 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 1.17 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q3 2027-Finanzergebnisse wird am 01.12.2026 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2028-Finanzergebnisse von CrowdStrike rechnen Experten am 01.09.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 1,25 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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