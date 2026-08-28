CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike bricht am Freitagnachmittag ein

Die CrowdStrike-Aktie notierte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 7,4 Prozent auf 211,11 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der aktuell bei 29'585 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die CrowdStrike-Aktie bisher bei 210,54 USD. Bei 228,24 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 989'272 CrowdStrike-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 229,05 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.08.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,50 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.02.2026 bei 85,69 USD. Mit Abgaben von 59,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2026 0,000 USD an CrowdStrike-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal legte CrowdStrike am 26.08.2026 vor. Das EPS lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal hatte CrowdStrike ebenfalls ein EPS von -0,08 USD je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 25,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.47 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 1.17 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 01.12.2026 dürfte CrowdStrike Anlegern einen Blick in die Q3 2027-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 01.09.2027 dürfte CrowdStrike die Q2 2028-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 1,25 USD je Aktie in den CrowdStrike-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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