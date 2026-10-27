|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
27.10.2026 20:27:13
CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike tendiert am Abend fester
Die Aktie von CrowdStrike zählt am Dienstagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 2,4 Prozent auf 268,03 USD zu.
Im NASDAQ-Handel gewannen die CrowdStrike-Papiere um 20:26 Uhr 2,4 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ 100, der zurzeit bei 29'670 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die CrowdStrike-Aktie sogar auf 271,00 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 260,34 USD. Von der CrowdStrike-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 832'173 Stück gehandelt.
Bei 286,88 USD markierte der Titel am 07.10.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 7,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 24.02.2026 Kursverluste bis auf 85,69 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 68,03 Prozent könnte die CrowdStrike-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
CrowdStrike-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 26.08.2026 legte CrowdStrike die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2026 endete, vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,01 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei CrowdStrike ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,08 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.47 Mrd. USD – ein Plus von 25,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CrowdStrike 1.17 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Die Kennzahlen für Q3 2027 dürfte CrowdStrike am 01.12.2026 präsentieren.
In der CrowdStrike-Bilanz dürfte laut Analysten 2030 2,44 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur CrowdStrike-Aktie
NVIDIA-Aktie vor Tesla-Aktie: Das sind die wichtigsten US-Technologiewerte von Dan Ives für 2027
Aktien von Meta und Microsoft: Jim Cramer erklärt, warum er im KI-Rennen auf die Grossen baut
ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
Trading Signals: Geberit: Auf dem Sprung
Der Sanitärtechnikspezialist profitiert von der Erholung im europäischen Wohnungsbau. Jetzt gilt es für Geberit, diesen Eindruck mit den Zahlen für das dritte Quartal zu bestätigen.Weiterlesen!
Nachrichten zu CrowdStrike
|
27.10.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ 100 steigt zum Handelsende (finanzen.ch)
|
27.10.26
|CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike tendiert am Abend fester (finanzen.ch)
|
27.10.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 nachmittags mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
27.10.26
|Starker Wochentag in New York: Anleger lassen NASDAQ 100 steigen (finanzen.ch)
|
27.10.26
|CrowdStrike Aktie News: Anleger schicken CrowdStrike am Nachmittag ins Plus (finanzen.ch)
|
27.10.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ 100 zum Start des Dienstagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
26.10.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zum Handelsende im Plus (finanzen.ch)
|
26.10.26
|Starker Wochentag in New York: Börsianer lassen NASDAQ 100 am Montagnachmittag steigen (finanzen.ch)
Analysen zu CrowdStrike
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
CrowdStrike am 27.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut: SMI schliesst höher -- DAX schlussendlich in Grün -- Wall Street beendet Handel uneins -- Börsen in Fernost letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt konnte Gewinne verzeichnen, während der deutsche Leitindex zulegte. Der US-Leitindex bewegte sich kaum. Asiens Börsen wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.