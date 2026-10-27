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27.10.2026 20:27:13

CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike tendiert am Abend fester

CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike tendiert am Abend fester

Die Aktie von CrowdStrike zählt am Dienstagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 2,4 Prozent auf 268,03 USD zu.

CrowdStrike
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Im NASDAQ-Handel gewannen die CrowdStrike-Papiere um 20:26 Uhr 2,4 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ 100, der zurzeit bei 29'670 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die CrowdStrike-Aktie sogar auf 271,00 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 260,34 USD. Von der CrowdStrike-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 832'173 Stück gehandelt.

Bei 286,88 USD markierte der Titel am 07.10.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 7,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 24.02.2026 Kursverluste bis auf 85,69 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 68,03 Prozent könnte die CrowdStrike-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

CrowdStrike-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 26.08.2026 legte CrowdStrike die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2026 endete, vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,01 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei CrowdStrike ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,08 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.47 Mrd. USD – ein Plus von 25,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CrowdStrike 1.17 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q3 2027 dürfte CrowdStrike am 01.12.2026 präsentieren.

In der CrowdStrike-Bilanz dürfte laut Analysten 2030 2,44 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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SMI-Kurs: 14’597.63 27.10.2026 17:31:55
Long 13’985.71 19.52 SWBSHU
Long 13’668.55 13.72 SKBVGU
Long 13’097.42 8.95 SU3B7U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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CrowdStrike am 27.10.2026

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