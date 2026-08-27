CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike am Abend stark gefragt

Um 20:26 Uhr ging es für das CrowdStrike-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 18,9 Prozent auf 224,86 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ 100, der aktuell bei 29'495 Punkten steht. Der Kurs der CrowdStrike-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 226,49 USD zu. Bei 207,11 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Der Tagesumsatz der CrowdStrike-Aktie belief sich zuletzt auf 3'392'571 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.08.2026 bei 227,47 USD. Gewinne von 1,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 85,69 USD. Dieser Wert wurde am 24.02.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 61,89 Prozent unter dem aktuellen Kurs der CrowdStrike-Aktie.

Für CrowdStrike-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Die Zahlen des am 30.04.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte CrowdStrike am 03.06.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,11 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CrowdStrike im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25,57 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.39 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 1.10 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.12.2026 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2028-Bilanz auf den 01.09.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass CrowdStrike im Jahr 2027 1,24 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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