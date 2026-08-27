CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike gewinnt am Nachmittag kräftig

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von CrowdStrike zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 19,0 Prozent auf 225,20 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ 100, der aktuell bei 29'530 Punkten steht. Die CrowdStrike-Aktie legte bis auf 225,33 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 207,11 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1'930'419 CrowdStrike-Aktien den Besitzer.

Am 15.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 227,47 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die CrowdStrike-Aktie 1,01 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 24.02.2026 Kursverluste bis auf 85,69 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 61,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je CrowdStrike-Aktie. Die Zahlen des am 30.04.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte CrowdStrike am 03.06.2026. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,03 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei CrowdStrike ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,11 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.39 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 25,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.10 Mrd. USD in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.12.2026 erfolgen. Die Q2 2028-Finanzergebnisse könnte CrowdStrike möglicherweise am 01.09.2027 präsentieren.

Experten taxieren den CrowdStrike-Gewinn für das Jahr 2027 auf 1,24 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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