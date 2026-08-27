Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’387 -1.1%  SPI 20’263 -0.9%  Dow 53’569 0.2%  DAX 26’367 0.3%  Euro 0.9370 -0.1%  EStoxx50 6’425 -0.7%  Gold 4’602 0.2%  Bitcoin 64’343 1.1%  Dollar 0.8042 -0.1%  Öl 89.5 1.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758NVIDIA994529Nestlé3886335Roche149905998Stadler Rail217818Partners Group2460882Rheinmetall345850On113454047Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Bitcoin-Miner: KI-Erlöse hinken Investment massiv hinterher
Elliott Investment Management: Das waren die grössten Aktienpositionen im 2. Quartal 2026
Micron-Aktie nach Rekordhoch: Ist der Speicherkonzern noch ein Schnäppchen?
NVIDIA übertrifft hohe Erwartungen bei Gewinn und Umsatz - Aktie springt an
CrowdStrike-Aktie zieht kräftig an: Anhebung der Jahresprognose sorgt für Auftrieb
Suche...

CrowdStrike Aktie 47976949 / US22788C1053

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

27.08.2026 16:29:00

CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike gewinnt am Nachmittag kräftig

CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike gewinnt am Nachmittag kräftig

Die Aktie von CrowdStrike zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die CrowdStrike-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 19,0 Prozent auf 225,20 USD zu.

CrowdStrike
166.82 CHF 12.48%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von CrowdStrike zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 19,0 Prozent auf 225,20 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ 100, der aktuell bei 29'530 Punkten steht. Die CrowdStrike-Aktie legte bis auf 225,33 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 207,11 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1'930'419 CrowdStrike-Aktien den Besitzer.

Am 15.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 227,47 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die CrowdStrike-Aktie 1,01 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 24.02.2026 Kursverluste bis auf 85,69 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 61,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je CrowdStrike-Aktie. Die Zahlen des am 30.04.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte CrowdStrike am 03.06.2026. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,03 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei CrowdStrike ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,11 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.39 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 25,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.10 Mrd. USD in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.12.2026 erfolgen. Die Q2 2028-Finanzergebnisse könnte CrowdStrike möglicherweise am 01.09.2027 präsentieren.

Experten taxieren den CrowdStrike-Gewinn für das Jahr 2027 auf 1,24 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur CrowdStrike-Aktie

Ausblick: CrowdStrike stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Analysten-Paukenschlag: Morgan Stanley kürt Palo Alto Networks-Aktie zum neuen Top-Pick

Partnerschaft mit CrowdStrike beflügelt Cerebras-Aktie: Fokus auf schnellere KI-Sicherheit


Bildquelle: bluebay / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm

Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu CrowdStrike

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?