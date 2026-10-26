CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike gewinnt am Abend

Die CrowdStrike-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,9 Prozent auf 262,40 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ 100, der derzeit bei 29'318 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die CrowdStrike-Aktie bei 264,38 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 258,80 USD. Bisher wurden via NASDAQ 1'228'433 CrowdStrike-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.10.2026 bei 286,88 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die CrowdStrike-Aktie mit einem Kursplus von 9,33 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 24.02.2026 auf bis zu 85,69 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 67,34 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für CrowdStrike-Aktionäre betrug im Jahr 2026 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Am 26.08.2026 äusserte sich CrowdStrike zu den Kennzahlen des am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartals. Mit einem EPS von 0,01 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als CrowdStrike mit -0,08 USD je Aktie genauso viel verdiente. Der Umsatz lag bei 1.47 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 25,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.17 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 01.12.2026 werden die Q3 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2030 2,44 USD je Aktie in den CrowdStrike-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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