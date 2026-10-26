CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike reagiert am Nachmittag positiv

Die Aktionäre schickten das Papier von CrowdStrike nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 1,8 Prozent auf 262,31 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ 100, der derzeit bei 29'391 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die CrowdStrike-Aktie bis auf 263,99 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 258,80 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 803'372 CrowdStrike-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 07.10.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 286,88 USD an. 9,37 Prozent Plus fehlen der CrowdStrike-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 24.02.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 85,69 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 67,33 Prozent könnte die CrowdStrike-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte CrowdStrike 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte CrowdStrike am 26.08.2026. CrowdStrike hat ein EPS von 0,01 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,08 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Im abgelaufenen Quartal hat CrowdStrike 1.47 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 25,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.17 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2027 dürfte CrowdStrike am 01.12.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass CrowdStrike im Jahr 2030 2,44 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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