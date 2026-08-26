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26.08.2026 20:27:13

CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike zeigt sich am Mittwochabend fester

CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike zeigt sich am Mittwochabend fester

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von CrowdStrike. Zuletzt konnte die Aktie von CrowdStrike zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 2,5 Prozent auf 189,93 USD.

CrowdStrike
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Die CrowdStrike-Aktie konnte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,5 Prozent auf 189,93 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ 100, der im Moment bei 29'207 Punkten tendiert. In der Spitze legte die CrowdStrike-Aktie bis auf 190,21 USD zu. Mit einem Wert von 182,01 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1'383'579 CrowdStrike-Aktien den Besitzer.

Am 15.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 227,47 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 19,77 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 24.02.2026 auf bis zu 85,69 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 54,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten CrowdStrike-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte CrowdStrike am 03.06.2026 vor. Mit einem EPS von 0,03 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als CrowdStrike mit -0,11 USD je Aktie genauso viel verdiente. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat CrowdStrike in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25,57 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.39 Mrd. USD im Vergleich zu 1.10 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die kommende Q3 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.12.2026 veröffentlicht. Einen Blick in die Q2 2028-Bilanz können CrowdStrike-Anleger Experten zufolge am 01.09.2027 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 1,23 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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