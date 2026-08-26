CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike steigt am Mittwochnachmittag

Die Aktionäre schickten das Papier von CrowdStrike nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 1,8 Prozent auf 188,78 USD. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ 100, der bei 29'121 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die CrowdStrike-Aktie bei 189,65 USD ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 182,01 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 583'156 CrowdStrike-Aktien.

Am 15.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 227,47 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 20,50 Prozent könnte die CrowdStrike-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 85,69 USD. Dieser Wert wurde am 24.02.2026 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 54,61 Prozent könnte die CrowdStrike-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten CrowdStrike-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. CrowdStrike liess sich am 03.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,03 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,11 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. CrowdStrike hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.39 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 25,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.10 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 01.12.2026 werden die Q3 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q2 2028-Kennzahlen am 01.09.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass CrowdStrike einen Gewinn von 1,23 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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