Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,7 Prozent auf 207,32 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ 100, der zurzeit bei 26'014 Punkten liegt. Den tiefsten Stand des Tages markierte die CrowdStrike-Aktie bisher bei 194,89 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 202,16 USD. Bisher wurden heute 1'828'684 CrowdStrike-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 07.10.2026 auf bis zu 286,88 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 38,38 Prozent Plus fehlen der CrowdStrike-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.02.2026 (85,69 USD). Der derzeitige Kurs der CrowdStrike-Aktie liegt somit 141,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte CrowdStrike 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 23.11.2026 hat CrowdStrike die Kennzahlen zum am 31.10.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde mit 0,02 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,08 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.58 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 35,46 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte CrowdStrike einen Umsatz von 1.17 Mrd. USD eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.03.2027 erfolgen. CrowdStrike dürfte die Q3 2028-Ergebnisse Experten zufolge am 30.11.2027 präsentieren.

Experten taxieren den CrowdStrike-Gewinn für das Jahr 2027 auf 1,28 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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