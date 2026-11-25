|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
25.11.2026 20:27:13
CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike am Abend mit Kurseinbussen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von CrowdStrike. Die CrowdStrike-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 207,32 USD abwärts.
Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,7 Prozent auf 207,32 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ 100, der zurzeit bei 26'014 Punkten liegt. Den tiefsten Stand des Tages markierte die CrowdStrike-Aktie bisher bei 194,89 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 202,16 USD. Bisher wurden heute 1'828'684 CrowdStrike-Aktien gehandelt.
Der Anteilsschein kletterte am 07.10.2026 auf bis zu 286,88 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 38,38 Prozent Plus fehlen der CrowdStrike-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.02.2026 (85,69 USD). Der derzeitige Kurs der CrowdStrike-Aktie liegt somit 141,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte CrowdStrike 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 23.11.2026 hat CrowdStrike die Kennzahlen zum am 31.10.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde mit 0,02 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,08 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.58 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 35,46 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte CrowdStrike einen Umsatz von 1.17 Mrd. USD eingefahren.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.03.2027 erfolgen. CrowdStrike dürfte die Q3 2028-Ergebnisse Experten zufolge am 30.11.2027 präsentieren.
Experten taxieren den CrowdStrike-Gewinn für das Jahr 2027 auf 1,28 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur CrowdStrike-Aktie
Doppelter Paukenschlag bei CrowdStrike: Zscaler-Übernahme und Rekordzahlen - Zscaler-Aktie springt an, CrowdStrike-Aktie gibt nach
Cybersecurity wird zum Milliardenmarkt
NVIDIA-Aktie vor Tesla-Aktie: Das sind die wichtigsten US-Technologiewerte von Dan Ives für 2027
Trading Signals: Dormakaba - Sicherheit mal anders
An der Börse dreht sich derzeit vieles um Cybersecurity. Doch auch der Schutz von Gebäuden und der kontrollierte Zugang zur realen Welt gewinnen an Bedeutung. Dormakaba profitiert von diesem Trend und möchte nach Jahren des Umbaus nun stärker wachsen.Weiterlesen!
Nachrichten zu CrowdStrike
|
25.11.26
|Börse New York: NASDAQ 100 schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
25.11.26
|CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike am Abend mit Kurseinbussen (finanzen.ch)
|
25.11.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 nachmittags im Minus (finanzen.ch)
|
25.11.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 sackt deutlich ab (finanzen.ch)
|
25.11.26
|CrowdStrike Aktie News: Investoren fliehen am Nachmittag aus CrowdStrike (finanzen.ch)
|
25.11.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 zum Start mit Kurseinbruch (finanzen.ch)
|
24.11.26
|Dienstagshandel in New York: NASDAQ 100 verbucht schlussendlich Abschläge (finanzen.ch)
|
24.11.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 in der Verlustzone (finanzen.ch)
Analysen zu CrowdStrike
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
CrowdStrike am 25.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerTech-Sektor bleibt schwach: SMI schliesst in Rot -- DAX geht deutlich leichter aus dem Handel -- US-Börsen gehen uneinheitlich in die Feiertagspause -- Asiens Börsen schlussendlich tief im Minus
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich zur Wochenmitte etwas leichter. Der deutsche Aktienmarkt notierte unterdessen deutlich schwächer. Die US-Börsen schlossen vor der Thanksgiving-Pause deutlich oberhalb ihrer Tagestiefs. In Fernost waren am Mittwoch negative Vorzeichen zu beobachten.