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25.11.2026 16:29:00
CrowdStrike Aktie News: Investoren fliehen am Nachmittag aus CrowdStrike
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von CrowdStrike. Zuletzt ging es für die CrowdStrike-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 6,0 Prozent auf 198,14 USD.
Um 16:28 Uhr fiel die CrowdStrike-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 6,0 Prozent auf 198,14 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ 100, der zurzeit bei 25'076 Punkten liegt. In der Spitze büsste die CrowdStrike-Aktie bis auf 198,00 USD ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 202,16 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 722'560 CrowdStrike-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.10.2026 bei 286,88 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die CrowdStrike-Aktie somit 30,93 Prozent niedriger. Bei 85,69 USD erreichte der Anteilsschein am 24.02.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der CrowdStrike-Aktie liegt somit 131,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
CrowdStrike-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Die Zahlen des am 31.10.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte CrowdStrike am 23.11.2026. Das EPS lag bei 0,02 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,08 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 35,46 Prozent auf 1.58 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.17 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Voraussichtlich am 09.03.2027 dürfte CrowdStrike Anlegern einen Blick in die Q4 2027-Bilanz gewähren. Die Q3 2028-Finanzergebnisse könnte CrowdStrike möglicherweise am 30.11.2027 präsentieren.
In der CrowdStrike-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 1,28 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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