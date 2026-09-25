CrowdStrike Aktie 47976949 / US22788C1053
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25.09.2026 16:29:00
CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike am Freitagnachmittag billiger
Die Aktie von CrowdStrike gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die CrowdStrike-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 2,5 Prozent auf 253,08 USD.
Die CrowdStrike-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 2,5 Prozent auf 253,08 USD abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ 100, der im Moment bei 30'489 Punkten realisiert. Zwischenzeitlich weitete die CrowdStrike-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 252,31 USD aus. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 259,53 USD. Der Tagesumsatz der CrowdStrike-Aktie belief sich zuletzt auf 396'992 Aktien.
Am 24.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 263,86 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die CrowdStrike-Aktie somit 4,09 Prozent niedriger. Am 24.02.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 85,69 USD. Der derzeitige Kurs der CrowdStrike-Aktie liegt somit 195,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Die Zahlen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte CrowdStrike am 26.08.2026. Das EPS lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,08 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 25,83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.47 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.17 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Kennzahlen für Q3 2027 dürfte CrowdStrike am 01.12.2026 präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass CrowdStrike im Jahr 2027 1,25 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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