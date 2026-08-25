CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike verzeichnet am Abend Verluste

Die CrowdStrike-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 4,2 Prozent auf 182,67 USD abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der bislang bei 29'150 Punkten steht. Bei 182,37 USD markierte die CrowdStrike-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 191,25 USD. Von der CrowdStrike-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 929'171 Stück gehandelt.

Bei 227,47 USD erreichte der Titel am 15.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die CrowdStrike-Aktie derzeit noch 24,53 Prozent Luft nach oben. Am 24.02.2026 gab der Anteilsschein bis auf 85,69 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die CrowdStrike-Aktie damit 113,18 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an CrowdStrike-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Am 03.06.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde mit 0,03 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,11 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 25,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.39 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 1.10 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

CrowdStrike wird die nächste Bilanz für Q2 2027 voraussichtlich am 26.08.2026 vorlegen. Die Veröffentlichung der CrowdStrike-Ergebnisse für Q2 2028 erwarten Experten am 01.09.2027.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem CrowdStrike-Gewinn in Höhe von 1,23 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur CrowdStrike-Aktie

Analysten-Paukenschlag: Morgan Stanley kürt Palo Alto Networks-Aktie zum neuen Top-Pick

Partnerschaft mit CrowdStrike beflügelt Cerebras-Aktie: Fokus auf schnellere KI-Sicherheit

Microsoft-Aktie unterbewertet? Analyst sieht erhebliches Aufwärtspotenzial