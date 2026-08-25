CrowdStrike Aktie 47976949 / US22788C1053
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25.08.2026 16:29:00
CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike am Dienstagnachmittag stärker
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von CrowdStrike. Zuletzt stieg die CrowdStrike-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 191,20 USD.
Die CrowdStrike-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 191,20 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ 100, der zurzeit bei 29'172 Punkten liegt. Bei 194,45 USD markierte die CrowdStrike-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 191,25 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 274'553 CrowdStrike-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (227,47 USD) erklomm das Papier am 15.08.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 18,97 Prozent über dem aktuellen Kurs der CrowdStrike-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.02.2026 bei 85,69 USD. Abschläge von 55,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Im Jahr 2026 erhielten CrowdStrike-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. CrowdStrike liess sich am 03.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Mit einem EPS von 0,03 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als CrowdStrike mit -0,11 USD je Aktie genauso viel verdiente. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.39 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 25,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.10 Mrd. USD in den Büchern standen.
Für das laufende Jahresviertel Q2 2027 wird am 26.08.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2028-Finanzergebnisse von CrowdStrike rechnen Experten am 01.09.2027.
Den erwarteten Gewinn je CrowdStrike-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 1,23 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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