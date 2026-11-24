Um 20:26 Uhr sprang die CrowdStrike-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 211,95 USD zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ 100, der aktuell bei 26'260 Punkten steht. Der Kurs der CrowdStrike-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 215,48 USD zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 211,99 USD. Bisher wurden via NASDAQ 2'230'017 CrowdStrike-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 07.10.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 286,88 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die CrowdStrike-Aktie derzeit noch 35,35 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 24.02.2026 auf bis zu 85,69 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 59,57 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2026. CrowdStrike liess sich am 23.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.10.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,02 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat CrowdStrike in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 35,46 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.58 Mrd. USD im Vergleich zu 1.17 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2027 dürfte CrowdStrike am 09.03.2027 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2028-Ergebnisse wird von Experten am 30.11.2027 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass CrowdStrike im Jahr 2027 1,27 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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