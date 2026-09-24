CrowdStrike Aktie 47976949 / US22788C1053
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24.09.2026 20:27:13
CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike tendiert am Abend schwächer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von CrowdStrike. Zuletzt ging es für die CrowdStrike-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 261,15 USD.
Die CrowdStrike-Aktie notierte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 261,15 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ 100, der zurzeit bei 30'447 Punkten liegt. Die CrowdStrike-Aktie sank bis auf 258,59 USD. Bei 262,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 1'037'838 CrowdStrike-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 263,86 USD. Dieser Kurs wurde am 24.09.2026 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,04 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 85,69 USD am 24.02.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 67,19 Prozent.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte CrowdStrike 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. CrowdStrike veröffentlichte am 26.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,01 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei CrowdStrike ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,08 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 25,83 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.17 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.47 Mrd. USD ausgewiesen.
Voraussichtlich am 01.12.2026 dürfte CrowdStrike Anlegern einen Blick in die Q3 2027-Bilanz gewähren.
Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,25 USD je CrowdStrike-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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