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23.11.2026 20:27:13
CrowdStrike Aktie News: Anleger schicken CrowdStrike am Abend tief südwärts
Die Aktie von CrowdStrike gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die CrowdStrike-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 11,1 Prozent bei 203,92 USD.
Die CrowdStrike-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 11,1 Prozent auf 203,92 USD abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der bislang bei 26'762 Punkten steht. Das Tagestief markierte die CrowdStrike-Aktie bei 200,53 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 218,45 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5'964'626 CrowdStrike-Aktien umgesetzt.
Bei 286,88 USD markierte der Titel am 07.10.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die CrowdStrike-Aktie somit 28,92 Prozent niedriger. Am 24.02.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 85,69 USD ab. Der aktuelle Kurs der CrowdStrike-Aktie ist somit 57,98 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Die Dividendenausschüttung für CrowdStrike-Aktionäre betrug im Jahr 2026 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte CrowdStrike am 26.08.2026. Das EPS wurde mit 0,01 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,08 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.47 Mrd. USD – ein Plus von 25,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CrowdStrike 1.17 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Die Kennzahlen für Q3 2027 dürfte CrowdStrike am 01.12.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2028-Bilanz auf den 30.11.2027.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 1,25 USD je Aktie in den CrowdStrike-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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