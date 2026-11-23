Um 16:28 Uhr ging es für die CrowdStrike-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 10,6 Prozent auf 205,09 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der bislang bei 26'998 Punkten steht. Die CrowdStrike-Aktie sank bis auf 204,19 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 218,45 USD. Bisher wurden heute 2'939'712 CrowdStrike-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.10.2026 bei 286,88 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 39,88 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 24.02.2026 Kursverluste bis auf 85,69 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die CrowdStrike-Aktie 139,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an CrowdStrike-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte CrowdStrike am 26.08.2026. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,01 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei CrowdStrike ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,08 USD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat CrowdStrike 1.47 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 25,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.17 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 01.12.2026 werden die Q3 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. CrowdStrike dürfte die Q3 2028-Ergebnisse Experten zufolge am 30.11.2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 1,25 USD je CrowdStrike-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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