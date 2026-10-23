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23.10.2026 20:27:13
CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike steigt am Freitagabend stark
Die Aktie von CrowdStrike zählt am Freitagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 6,8 Prozent auf 254,15 USD zu.
Die Aktionäre schickten das Papier von CrowdStrike nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 6,8 Prozent auf 254,15 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ 100, der aktuell bei 29'009 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die CrowdStrike-Aktie bei 254,42 USD. Mit einem Wert von 238,68 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1'489'418 CrowdStrike-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.10.2026 bei 286,88 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die CrowdStrike-Aktie somit 11,41 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 85,69 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.02.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 66,28 Prozent.
Zuletzt erhielten CrowdStrike-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Am 26.08.2026 legte CrowdStrike die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2026 endete, vor. Das EPS lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,08 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Der Umsatz lag bei 1.47 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 25,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.17 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2027 dürfte CrowdStrike am 01.12.2026 präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 1,25 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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