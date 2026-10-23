|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
23.10.2026 16:29:00
CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike zeigt sich am Freitagnachmittag fester
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von CrowdStrike. Die CrowdStrike-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,2 Prozent auf 247,82 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von CrowdStrike nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 4,2 Prozent auf 247,82 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ 100, der im Moment bei 28'926 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die CrowdStrike-Aktie bei 248,61 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 238,68 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 526'773 CrowdStrike-Aktien den Besitzer.
Am 07.10.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 286,88 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,76 Prozent könnte die CrowdStrike-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 85,69 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.02.2026). Der derzeitige Kurs der CrowdStrike-Aktie liegt somit 189,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Am 26.08.2026 hat CrowdStrike in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CrowdStrike im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25,83 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.47 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 1.17 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die kommende Q3 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.12.2026 veröffentlicht.
In der CrowdStrike-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 1,25 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur CrowdStrike-Aktie
NVIDIA-Aktie vor Tesla-Aktie: Das sind die wichtigsten US-Technologiewerte von Dan Ives für 2027
Aktien von Meta und Microsoft: Jim Cramer erklärt, warum er im KI-Rennen auf die Grossen baut
ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen
Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.Weiterlesen!
Nachrichten zu CrowdStrike
|
23.10.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Freitagshandels im Seitwärtstrend (finanzen.ch)
|
23.10.26
|CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike steigt am Freitagabend stark (finanzen.ch)
|
23.10.26
|Freundlicher Handel: Börsianer lassen NASDAQ 100 steigen (finanzen.ch)
|
23.10.26
|Börse New York: So steht der NASDAQ 100 mittags (finanzen.ch)
|
23.10.26
|CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike zeigt sich am Freitagnachmittag fester (finanzen.ch)
|
23.10.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 zum Handelsstart auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
22.10.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 notiert schlussendlich im Minus (finanzen.ch)
|
22.10.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu CrowdStrike
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
CrowdStrike am 23.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX gehen schwächer ins Wochenende -- US-Handel endet mit Verlusten -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.