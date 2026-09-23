CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike am Mittwochabend stärker

Um 20:26 Uhr sprang die CrowdStrike-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 4,3 Prozent auf 260,76 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ 100, der bei 30'465 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die CrowdStrike-Aktie legte bis auf 263,19 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 251,66 USD eröffnete der Anteilsschein. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1'747'926 CrowdStrike-Aktien den Besitzer.

Am 23.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 263,19 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,93 Prozent könnte die CrowdStrike-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 85,69 USD ab. Abschläge von 67,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass CrowdStrike-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete CrowdStrike 0,000 USD aus. CrowdStrike liess sich am 26.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal hatte CrowdStrike ebenfalls ein EPS von -0,08 USD je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 25,83 Prozent auf 1.47 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.17 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2027-Finanzergebnisse wird am 01.12.2026 erwartet.

Experten taxieren den CrowdStrike-Gewinn für das Jahr 2027 auf 1,25 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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