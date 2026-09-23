CrowdStrike Aktie 47976949 / US22788C1053
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23.09.2026 16:29:00
CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike am Nachmittag stärker
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von CrowdStrike. Das Papier von CrowdStrike konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,5 Prozent auf 251,29 USD.
Die CrowdStrike-Aktie konnte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 251,29 USD. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ 100, der bei 30'374 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die CrowdStrike-Aktie bei 255,39 USD. Bei 251,66 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 550'879 CrowdStrike-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 255,39 USD erreichte der Titel am 23.09.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,63 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 85,69 USD fiel das Papier am 24.02.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 65,90 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nachdem CrowdStrike seine Aktionäre 2026 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. CrowdStrike liess sich am 26.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,01 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 25,83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.47 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.17 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q3 2027-Finanzergebnisse wird für den 01.12.2026 terminiert.
In der CrowdStrike-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 1,25 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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