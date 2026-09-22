CrowdStrike Aktie 47976949 / US22788C1053
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22.09.2026 16:29:00
CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike am Nachmittag mit Verlusten
Die Aktie von CrowdStrike gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die CrowdStrike-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 248,10 USD abwärts.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 248,10 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der aktuell bei 30'664 Punkten steht. Die CrowdStrike-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 244,72 USD ab. Bei 248,46 USD eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten CrowdStrike-Aktien beläuft sich auf 806'083 Stück.
Am 21.09.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 250,31 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die CrowdStrike-Aktie somit 0,88 Prozent niedriger. Bei 85,69 USD erreichte der Anteilsschein am 24.02.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 65,46 Prozent könnte die CrowdStrike-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
CrowdStrike-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. CrowdStrike gewährte am 26.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,08 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Beim Umsatz wurden 1.47 Mrd. USD gegenüber 1.17 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2027 dürfte CrowdStrike am 01.12.2026 präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 1,25 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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