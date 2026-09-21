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21.09.2026 20:27:13

CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike verteuert sich am Montagabend

CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike verteuert sich am Montagabend

Die Aktie von CrowdStrike gehört am Montagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 4,5 Prozent auf 248,26 USD zu.

CrowdStrike
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Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 4,5 Prozent auf 248,26 USD zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ 100, der aktuell bei 30'449 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die CrowdStrike-Aktie bei 248,50 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 231,61 USD. Der Tagesumsatz der CrowdStrike-Aktie belief sich zuletzt auf 2'817'084 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.09.2026 bei 250,30 USD. Derzeit notiert die CrowdStrike-Aktie damit 0,82 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 85,69 USD am 24.02.2026. Der aktuelle Kurs der CrowdStrike-Aktie ist somit 65,48 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an CrowdStrike-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte CrowdStrike am 26.08.2026. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,01 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 25,83 Prozent auf 1.47 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.17 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

CrowdStrike wird die nächste Bilanz für Q3 2027 voraussichtlich am 01.12.2026 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass CrowdStrike einen Gewinn von 1,25 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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