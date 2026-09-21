CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike gewinnt am Montagnachmittag an Fahrt

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von CrowdStrike zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 3,6 Prozent auf 246,29 USD. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ 100, der bei 30'207 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze legte die CrowdStrike-Aktie bis auf 247,09 USD zu. Bei 231,61 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 2'167'560 CrowdStrike-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 250,30 USD. Dieser Kurs wurde am 18.09.2026 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,63 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 24.02.2026 auf bis zu 85,69 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der CrowdStrike-Aktie 65,21 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für CrowdStrike-Aktionäre betrug im Jahr 2026 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Am 26.08.2026 hat CrowdStrike in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.47 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 25,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.17 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2027 dürfte CrowdStrike am 01.12.2026 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 1,25 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur CrowdStrike-Aktie

Rückenwind für Software-Aktien: Warum der Kursschwung von Salesforce, SAP & Co. weiter tragen könnte

Sicherheit im KI-Zeitalter: Bank of America nennt ihre Favoriten unter den Cybersecurity-Aktien

ARK Invest vor Broadcom-Zahlen: Cathie Wood kauft KI-Aktien, verkauft AMD und CrowdStrike