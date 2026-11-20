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20.11.2026 20:27:13
CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike am Freitagabend mit Verlusten
Die Aktie von CrowdStrike gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die CrowdStrike-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 4,9 Prozent im Minus bei 231,47 USD.
Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 4,9 Prozent auf 231,47 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ 100, der zurzeit bei 25'335 Punkten liegt. In der Spitze fiel die CrowdStrike-Aktie bis auf 228,86 USD. Bei 237,81 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 1'338'541 CrowdStrike-Aktien umgesetzt.
Bei 286,88 USD erreichte der Titel am 07.10.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die CrowdStrike-Aktie 23,94 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.02.2026 bei 85,69 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der CrowdStrike-Aktie 62,98 Prozent sinken.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten CrowdStrike-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. CrowdStrike liess sich am 26.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. CrowdStrike hat ein EPS von 0,01 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,08 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 25,83 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.47 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 1.17 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Voraussichtlich am 01.12.2026 dürfte CrowdStrike Anlegern einen Blick in die Q3 2027-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2028-Kennzahlen am 30.11.2027.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 1,25 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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