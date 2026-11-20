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20.11.2026 16:29:00
CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike verzeichnet am Freitagnachmittag Verluste
Die Aktie von CrowdStrike gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die CrowdStrike-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 3,9 Prozent bei 233,85 USD.
Um 16:28 Uhr ging es für die CrowdStrike-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 3,9 Prozent auf 233,85 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ 100, der zurzeit bei 25'923 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die CrowdStrike-Aktie bis auf 228,86 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 237,81 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 614'700 CrowdStrike-Aktien den Besitzer.
Am 07.10.2026 erreichte der Anteilsschein mit 286,88 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,68 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 24.02.2026 Kursverluste bis auf 85,69 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der CrowdStrike-Aktie liegt somit 172,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenausschüttung für CrowdStrike-Aktionäre betrug im Jahr 2026 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Am 26.08.2026 äusserte sich CrowdStrike zu den Kennzahlen des am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde mit 0,01 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,08 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Der Umsatz lag bei 1.47 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 25,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.17 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Mit der Q3 2027-Bilanzvorlage von CrowdStrike wird am 01.12.2026 gerechnet. Die Q3 2028-Finanzergebnisse könnte CrowdStrike möglicherweise am 30.11.2027 präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 1,25 USD je CrowdStrike-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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