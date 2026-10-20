CrowdStrike Aktie 47976949 / US22788C1053
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20.10.2026 16:29:00
CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike am Dienstagnachmittag Verlust reich
Die Aktie von CrowdStrike gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die CrowdStrike-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 227,48 USD.
Um 16:28 Uhr rutschte die CrowdStrike-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,3 Prozent auf 227,48 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ 100, der im Moment bei 29'607 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte CrowdStrike-Aktie bei 221,36 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 226,35 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 240'079 CrowdStrike-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (286,88 USD) erklomm das Papier am 07.10.2026. Derzeit notiert die CrowdStrike-Aktie damit 20,71 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 24.02.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 85,69 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 62,33 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an CrowdStrike-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Die Zahlen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte CrowdStrike am 26.08.2026. Mit einem EPS von 0,01 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als CrowdStrike mit -0,08 USD je Aktie genauso viel verdiente. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 25,83 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.47 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 1.17 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Am 01.12.2026 werden die Q3 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 1,25 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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