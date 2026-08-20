CrowdStrike Aktie 47976949 / US22788C1053
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20.08.2026 20:27:13
CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike gibt am Donnerstagabend ab
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von CrowdStrike. Das Papier von CrowdStrike gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 4,9 Prozent auf 191,75 USD abwärts.
Die CrowdStrike-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 4,9 Prozent bei 191,75 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der bislang bei 29'138 Punkten steht. Der Kurs der CrowdStrike-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 191,05 USD nach. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 197,74 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 1'034'755 CrowdStrike-Aktien umgesetzt.
Am 15.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 227,47 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die CrowdStrike-Aktie mit einem Kursplus von 18,63 Prozent wieder erreichen. Bei 85,69 USD fiel das Papier am 24.02.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 55,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nachdem CrowdStrike seine Aktionäre 2026 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Am 03.06.2026 äusserte sich CrowdStrike zu den Kennzahlen des am 30.04.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,03 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,11 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Beim Umsatz wurden 1.39 Mrd. USD gegenüber 1.10 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2027 dürfte CrowdStrike am 26.08.2026 vorlegen. Die Veröffentlichung der CrowdStrike-Ergebnisse für Q2 2028 erwarten Experten am 01.09.2027.
Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,23 USD je CrowdStrike-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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