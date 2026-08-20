CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike wird am Nachmittag ausgebremst

Um 16:28 Uhr rutschte die CrowdStrike-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 2,4 Prozent auf 196,89 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ 100, der zurzeit bei 29'299 Punkten liegt. Das Tagestief markierte die CrowdStrike-Aktie bei 194,38 USD. Bei 197,74 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 381'763 CrowdStrike-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 227,47 USD. Dieser Kurs wurde am 15.08.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 15,53 Prozent. Bei 85,69 USD fiel das Papier am 24.02.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die CrowdStrike-Aktie mit einem Verlust von 56,48 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte CrowdStrike 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 03.06.2026 hat CrowdStrike in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.04.2026 – vorgestellt. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,03 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei CrowdStrike ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,11 USD in den Büchern gestanden. CrowdStrike hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.39 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 25,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.10 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 26.08.2026 dürfte die Q2 2027-Bilanz von CrowdStrike veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q2 2028-Kennzahlen am 01.09.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 1,23 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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