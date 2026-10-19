CrowdStrike Aktie 47976949 / US22788C1053
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19.10.2026 16:29:00
CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike gewinnt am Montagnachmittag an Fahrt
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von CrowdStrike. Zuletzt sprang die CrowdStrike-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 228,25 USD zu.
Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von CrowdStrike zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,4 Prozent auf 228,25 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ 100, der zurzeit bei 29'652 Punkten liegt. In der Spitze legte die CrowdStrike-Aktie bis auf 233,98 USD zu. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 233,38 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 399'792 CrowdStrike-Aktien den Besitzer.
Am 07.10.2026 erreichte der Anteilsschein mit 286,88 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 25,69 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der CrowdStrike-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.02.2026 bei 85,69 USD. Der aktuelle Kurs der CrowdStrike-Aktie ist somit 62,46 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Am 26.08.2026 äusserte sich CrowdStrike zu den Kennzahlen des am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartals. CrowdStrike hat ein EPS von 0,01 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,08 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Umsatzseitig wurden 1.47 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte CrowdStrike 1.17 Mrd. USD umgesetzt.
Am 01.12.2026 werden die Q3 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 1,25 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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