CrowdStrike Aktie 47976949 / US22788C1053
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19.08.2026 20:27:13
CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike bricht am Mittwochabend ein
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von CrowdStrike. Die CrowdStrike-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 5,4 Prozent auf 201,47 USD.
Der CrowdStrike-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 5,4 Prozent auf 201,47 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ 100, der im Moment bei 29'427 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die CrowdStrike-Aktie bis auf 197,32 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 212,74 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten CrowdStrike-Aktien beläuft sich auf 1'564'034 Stück.
Bei 227,47 USD erreichte der Titel am 15.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,91 Prozent könnte die CrowdStrike-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 85,69 USD fiel das Papier am 24.02.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der CrowdStrike-Aktie ist somit 57,47 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Experten gehen davon aus, dass CrowdStrike-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete CrowdStrike 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal legte CrowdStrike am 03.06.2026 vor. Das EPS lag bei 0,03 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,11 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat CrowdStrike 1.39 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 25,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.10 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Kennzahlen für Q2 2027 dürfte CrowdStrike am 26.08.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der CrowdStrike-Ergebnisse für Q2 2028 erwarten Experten am 01.09.2027.
Experten taxieren den CrowdStrike-Gewinn für das Jahr 2027 auf 1,23 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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