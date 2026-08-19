CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike am Nachmittag im Sinkflug

Das Papier von CrowdStrike gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 6,7 Prozent auf 198,67 USD abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der aktuell bei 29'330 Punkten steht. Im Tief verlor die CrowdStrike-Aktie bis auf 197,50 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 212,74 USD. Der Tagesumsatz der CrowdStrike-Aktie belief sich zuletzt auf 589'431 Aktien.

Bei 227,47 USD markierte der Titel am 15.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die CrowdStrike-Aktie somit 12,66 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 85,69 USD. Dieser Wert wurde am 24.02.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die CrowdStrike-Aktie mit einem Verlust von 56,87 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte CrowdStrike 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 03.06.2026 lud CrowdStrike zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.04.2026 endete. Mit einem EPS von 0,03 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als CrowdStrike mit -0,11 USD je Aktie genauso viel verdiente. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.39 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 25,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte CrowdStrike einen Umsatz von 1.10 Mrd. USD eingefahren.

Am 26.08.2026 dürfte die Q2 2027-Bilanz von CrowdStrike veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q2 2028-Finanzergebnisse von CrowdStrike rechnen Experten am 01.09.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je CrowdStrike-Aktie in Höhe von 1,23 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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